РИАМО – 20 дек. Президент России Владимир Путин считает, что стране необходим технологический прорыв, для этого нужно сконцентрировать ресурсы на важнейших направлениях развития.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

«Нам нужен прорыв, мы должны прыгнуть в новый технологический уклад, без этого у страны нет будущего», - сказал Путин на пресс-конференции.

Он отметил, что для решения этой задачи нужно найти ресурсы и сконцентрировать их на важнейших направлениях развития. Правительство и администрация занимались этими поисками в течение 2017 года и еще работают.

«А как организовать эту работу? Просто так раздать деньги и все? <…> 20,8 триллиона рублей только по нацпроектам запланированы, еще 6,5 триллионов – отдельный план на развитие инфраструктуры, естественно, их нужно сконцентрировать в каких-то прорывных документах», - добавил Путин.

По словам президента, без постановки целей невозможно добиться конечного результата, поэтому было создано 12 нацпроектов - в сфере здравоохранения, образования, науки, производства, экономики, цифровой экономики, развития робототехники.

Путин также отметил, что есть вопросы, связанные с контролем исполнения нацпроектов в регионах. Он подчеркнул, что контроль должен быть действенным, а мероприятия по надзору – реалистичными.

«Фишка» в том, что деньги в основном федеральные, как правило по всем программам, а значительная часть работы - в регионах. И регионы должны быть настроены на эту конструктивную работу, на достижение конкретного результата, который люди почувствуют», - добавил президент.

Путин отметил, что чиновники должны работать над поставленными задачами, а если чувствуют, что не могут, то пусть уступят место для тех, кто полон оптимизма и готов к работе.

«Если не ставить амбициозных задач, не будет достигнуто вообще никаких», - подчеркнул российский лидер.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.