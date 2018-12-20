РИАМО - 20 дек. В подмосковном Долгопрудном на минувшей неделе прошел финальный этап конкурса красоты среди жительниц города «Миссис Долгопрудный», победительницей и обладательницей звания Миссис Долгопрудный стала Елизавета Михайлова, говорится в сообщении пресс-службы администрации города Долгопрудный.

«Принять участие в «Миссис Долгопрудный» могла любая замужняя девушка в возрасте от 18 до 35 лет, проживающая, работающая или проходящая обучение в городе. До финала оказались допущены восемь конкурсанток», – говорится в сообщении.

На протяжении соревнования девушки преодолели семь заочных этапов и один очный. Он стал последним и прошел в театре «Город» 15 декабря. Вечером участницы продемонстрировали утонченные наряды, продефилировав в них. Также они представили собственную презентацию, в которой рассказали о своем жизненном призвании. Одним из наиболее ярких номеров стал цыганский танец, исполненный девушками.

По итогам торжества девушек наградили по следующим номинациям: «Миссис Очарование», «Миссис Артистичность», «Миссис Оригинальность», «Миссис Грация», «Миссис Улыбка», «Первая вице-миссис» и «Вторая вице-миссис».