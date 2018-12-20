РИАМО (БАЛАШИХА)- 20 дек. В подмосковной Балашихе детской школе искусств №1 имени Свиридова вручили сертификат на 100 тысяч рублей на улучшение материально-технической базы в ходе концерта «Рождественские встречи», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Концерт был организован по инициативе руководства авиационной корпорации «Рубин». В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль, педагоги, ученики и выпускники школы искусств.

«Хочу поблагодарить предприятие «Рубин» за организацию такого мероприятия. Это первые «Рождественские встречи». Надеюсь, они станут традиционными. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать новых свершений, новых побед и насладиться сегодняшним вечером. Музыка – это всегда прекрасно. Тем более классическая музыка в исполнении наших талантливых детей», – сказал Коваль.

Он вручил сертификат от главы Балашихи Сергея Юрова на 100 тысяч рублей на улучшение материально-технической базы директору школы искусств Елене Свиридовой.

Помимо этого, директор авиационной корпорации «Рубин» Евгений Крамаренко передал директору школы искусств подарочный сертификат на аккордеон «Юпитер». Ранее предприятие подарило школе искусств старинный отреставрированный рояль фирмы Schroder, созданный в начале XIX века.

Завершился вечер выступлением симфонического оркестра школы искусств.