РИАМО - 20 дек. Оператор программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» запустит сеть кинотеатров, работающих по технологии виртуальной реальности (VR), сейчас ведутся переговоры о размещении VR-кинотеатров в торговых центрах «Мега» в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, пишет в четверг газета «Ведомости».

«Каждый из залов VR-кинотеатров будет рассчитан на посещение только одним человеком, поясняет представитель банка. Залы будет оборудованы вращающимися креслами, VR-шлемами и встроенным компьютером. С помощью контроллеров зритель фактически сможет определять сюжет фильма, который будет зависеть от того, какие решения примет зритель», – отмечается в статье.

Стоимость билетов составит от 250 до 1650 рублей. Билеты в кинотеатры можно будет заказать через сайт программы «Спасибо от Сбербанка», расплатиться за них можно будет как рублями, так и бонусами программы.

Первый кинотеатр на 14 залов уже открыт в Центре современного искусства «Марс». Всего в начале 2019 года должны заработать первые шесть кинотеатров с 72 персональными залами.

Новая сеть кинотеатров призвана вовлечь клиентов в программу, стимулировать их более активно использовать банковские продукты Сбербанка, сказал представитель «Спасибо от Сбербанка».

«Мы не просто даем участникам программы возможность списывать и накапливать бонусы, мы хотим, чтобы с помощью программы они могли получать новый опыт и впечатления», – подчеркнул он.