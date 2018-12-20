РИАМО – 20 дек. В столичном округе Зеленоград произошло возгорание легкового автомобиля, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 7:00 наше подразделение выезжало в Зеленоград, корпус 347. Там было возгорание легкового автомобиля на площади 6 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что останки мужчины обнаружили после пожара в автомобиле в Зеленограде.