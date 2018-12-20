РИАМО – 20 дек. Почти на 5% сократился уровень безработицы в Российской Федерации в текущем году, сообщил президент России Владимир Путин.
В четверг в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовались рекордные 1702 журналиста.
«Сокращается безработица, что отрадно. Если в прошлом году она побила исторический минимум, 5,2%, то в этом году еще 4,8%», – заявил Путин.
Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.
Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.
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