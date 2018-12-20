РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 дек. Новый офис Многофункционального центра (МФЦ) на 6 окон торжественно открыли в четверг в поселке Октябрьский Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На церемонии присутствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня (20 декабря – ред.) открытие просторного офиса на 6 окон приема заявителей и двух электронных окон для доступа заявителей в РПГУ. Офис очень просторный и уютный. Я хочу пожелать коллективу центра плодотворной работы, чтобы здесь жизнь бурлила, чтобы посетители получали удовольствие от посещения офиса, чтобы очередей не было. С новосельем!» – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что работа центра строится по принципу одного окна, здесь осуществляется предоставление услуг федерального, регионального и муниципального уровней.

Начальник МУ «Люберецкий МФЦ» Маргарита Скалябина поблагодарила руководство городского округа и коллектив МФЦ за поддержку и помощь.

«Для меня в большей степени это знаменательный день, потому что очень долго мы ждали, когда сможем жителей пригласить в комфортные условия, чтобы им было уютно. Здесь единственный офис, где работает детская комната. Спасибо за поддержку и помощь главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому, руководителю теруправления «Томилино-Октябрьский» Игорю Дворникову и всему коллективу», – отметила Скалябина.