РИАМО – 20 дек. В 2018 году доходы россиян увеличились на 0,5%, в стране сохраняется приемлемый уровень инфляции, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.

«Повышение потребительского спроса заметно, это положительный момент, рост доходов населения, по последним данным, составил 0,5%. Я надеюсь, эта тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень заработной платы, по итогам года рост ожидается 6,9%», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что сохраняется приемлемый уровень инфляции.

В этом году пресс-конференция Путина проходит в Центре международной торговли в Москве.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.