РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. В подмосковном Подольске автолюбители выстроили символ Нового года более чем из 80 машин в рамках флешмоба, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия Наталья Трошкина.

«Данный автомобильный флешмоб был организован активистами группы «Подольский водитель» в соцсети «ВКонтакте» и проходил на территории Подольска на днях. Всего в мероприятии приняли участие около 250 человек и более 80 машин, из которых в рамках флешмоба была выложена цифра 2019 с символом Нового года (свиньей - ред.) вместо нуля по центру», – сказала Трошкина.

Флешмоб был посвящен Новому году. Активисты данной группы регулярно проводят аналогичные мероприятия к различным праздникам.

Как провести зиму в Подмосковье>>