РИАМО – 20 дек. По данным опроса портала SuperJob, российские компании завершат текущий год с рекордными показателями по выплатам новогодних премий, по сравнению с 2017 годом количество щедрых работодателей в стране выросло на 12%, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Полностью отказались от премий меньше половины работодателей. В то же время сами работники не слишком верят в то, что их ждет тринадцатая зарплата. Лишь четверть россиян уверены, что получат премию по итогам года», – говорится в сообщении.

Примечательно, что женщины рассчитывают на дополнительные выплаты чаще, чем мужчины.

Как выяснили эксперты, самые высокие предновогодние премии в России платят в Республике Саха.