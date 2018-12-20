РИАМО – 20 дек. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в России за десять месяцев 2018 года составил 1,7%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг в Центре международной торговли в Москве проходит четырнадцатая по счету большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

«У меня последние данные. Итак, за десять месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Промышленное производство (растет – ред.) более быстрыми темпами, по итогам года прогнозируется 3%; обрабатывающие растут чуть быстрее, растет грузооборот, ну и повышение потребительского спроса заметно, это положительный фактор», - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа.