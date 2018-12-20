РИАМО - 20 дек. Неизвестные взломали замки двери склада на западе Москвы и вынесли оттуда более 100 радиостанций и шесть телевизоров, ущерб составил около 4 миллионов рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о краже из организации по адресу: улица Рябиновая, дом 41А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 10 декабря примерно в 04:40 трое неизвестных, взломав замки двери, проникли на территорию складского помещения АО по указанному адресу, откуда совершили кражу принадлежащих данной организации радиостанций NX300ISCGK-2 в количестве 109 штук, радиостанций NX300ISCGK-4 в количестве 12 штук, телевизоров Samsung в количестве шести штук», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате проведенной инвентаризации установлена сумма материального ущерба – 3,9 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».