РИАМО - 20 дек. В столице разрабатывают проект планировки территории рядом с горнолыжным комплексом в Нагорном районе, там планируется построить около 150 тысяч квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы

«Столичные власти в настоящий момент разрабатывают проект планировки территории рядом с горнолыжным комплексом в Нагорном районе Южного административного округа. Здесь планируется построить жилищный комплекс, а также объекты социальной инфраструктуры», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он добавил, что на территории общей площадью 14,36 гектара планируется построить почти 150 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Кроме жилищного комплекса площадью 95,2 тысячи квадратных метров, который будет построен за счет инвестора, здесь появится образовательный блок, включающий школу на 400 мест и дошкольное отделение на 175 мест. Кроме того, планируется построить поликлинику на 320 посещений в смену площадью 7,5 тысяч квадратных метров и ряд других объектов», – уточнил Левкин.

Он отметил, что всего в уходящем году на территориях бывших промзон планируется построить 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1,9 миллиона квадратных метров – жилье.

Руководитель департамента напомнил, что с 2011 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведется работа по утверждению проектов планировок реорганизуемых производственно-коммунальных территорий. Всего за это время утверждено 79 проектов планировки.