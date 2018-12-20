РИАМО - 20 дек. С 29 декабря по 8 января на Московской и Октябрьской железных дорогах изменят график движения электропоездов, так, с 31 декабря на 1 января будут пущены дополнительные составы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В новогодние праздники пассажиропоток на Московской железной дороге традиционно меняется, поэтому мы ежегодно корректируем график движения электричек для удобства пассажиров. Так, 29 декабря поезда Павелецкого, Курского, Казанского, Ярославского, Савеловского, Рижского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений будут следовать по расписанию пятницы», — отметили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

С 30 декабря по 7 января электрички станут ходить по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья.

В новогоднюю ночь назначили четыре дополнительных поезда. На Киевском направлении начнут курсировать электрички №6487 Москва — Нара (отправление в 02:35) и №6488 Нара — Москва (отправление в 00:42). На Курском - электрички №6792 Львовская — Царицыно (отправление в 00:50) и №6791 Царицыно — Подольск (отправление в 02:55). На этих составах смогут добраться домой пассажиры, которые решили встретить Новый год в Москве.

Помимо этого, 22 электропоездам продлят время работы в новогоднюю ночь, семи электричкам — в Рождественскую ночь. Например, поезд №6870 Москва — Шатура отправится с Казанского вокзала в 01:15 (вместо 23:48). Расписание изменится только в ночь на 1 января. Поезд №6529 Москва — Новоиерусалимская Рижского направления будет уходить в 01:45 вместо 00:03 в ночи с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января.

Электричка №6501 Москва — Голицыно Белорусского направления отправится в 01:50 вместо 00:10 в новогоднюю и рождественскую ночи. А на Курском направлении изменится расписание поезда №6141 Москва — Серпухов: в ночь на 1 января уехать можно будет в 01:30, а не в 23:33.

Все изменения в графике движения электричек можно посмотреть на сайте ЦППК. Таблички с актуальным расписанием появятся на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, также график движения обновится в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Изменения в графике движения поездов коснутся и Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

«С 30 декабря по 8 января все обычные электрички и «Ласточки» на участке Москва — Тверь (Конаково) будут следовать по расписанию выходных дней. При этом пригородные поезда на участках Тверь — Бологое (Торжок), Бологое — Угловка будут следовать по регулярному графику в соответствии с календарными днями недели», — уточнили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Актуальное расписание поездов на Ленинградском направлении можно будет уточнить на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Как добавляется в сообщении пресс-службы ЦППК, для удобства пассажиров назначены 36 дополнительных экспрессов с предоставлением мест с 28 декабря по 8 января.Они будут курсировать по межобластным маршрутам Горьковского, Казанского, Киевского, Курского и Ярославского направлений.