РИАМО - 20 дек. На юго-востоке Москвы на территории усадьбы «Люблино» стартовали работы по комплексному благоустройству и озеленению общей площадью 36,8 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

Парк расположен в районе Люблино, основные посетители – жители прилегающих районов. Усадьба не входит в число основных туристических маршрутов, но является объектом культурного наследия. В обновлении нуждается набережная, прогулочные дорожки и другие инфраструктурные объекты парка. К тому же в парке нет удобных спусков к Люблинскому пруду, а старая лодочная станция закрыта и давно не ремонтировалась.

«В усадьбе приступили к работам по демонтажу существующего покрытия дорожек. Также ведутся работы по прокладке траншей под укладку инженерных сетей и устройству кабельной канализации. Помимо этого, демонтировано старое оборудование на детских и спортивных площадках, ведется демонтаж их оснований», – говорится в сообщении.

Концепция благоустройства усадьбы разработана с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. Проект предусматривает сохранение историко-культурной ценности усадьбы и естественного баланса в окружающей природе.

«Работы не нанесут ущерба историческим постройкам, флоре и фауне парковой зоны. Благоустройство затронет ту инфраструктуру, которая уже была в усадьбе, однако с годами износилась и перестала соответствовать потребностям посетителей», – отмечается в материале.

В усадьбе планируют построить павильон для проведения свадеб с видом на воду и реконструировать старую лодочную станцию с причалом. Местом притяжения для отдыхающих горожан может стать просторная набережная вдоль берега Люблинского пруда. Помимо этого, появятся удобные спуски к воде и мостики для любителей рыбалки.

Кроме того, в усадьбе обновят все входные группы. Все павильоны и входные группы выполнят в одной стилистике. Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники.