РИАМО - 20 дек. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов на последнем заседании регионального парламента в 2018 году поблагодарил депутатов за системную работу.

«Сегодня крайнее заседание 2018 года. Мы подводим итоги уходящего года, год был довольно динамичным, знаковым. Я благодарен всем депутатам Московской областной думы. Важным событием было празднование 25-летия Московской областной думы. Наш парламент является одним из лидеров по принятию наших законодательных инициатив. У нас уже есть план на следующий год, более 125 мероприятий. Та плановая работа, которая ведется фракциями, будет продолжена в следующем году», - сказал Брынцалов, закрывая заседание в четверг.

Он отметил, что в 2018 году в Подмосковье успешно прошли две избирательные кампании – президентская и губернаторская.

«Одно из важных направлений нашей работы - это работа на территориях, в округах, работа по депутатскому контролю государственных и муниципальных программ. Растет количество обращений, уже выросло в два раза. Это показатель того, что люди видят активность депутатов. Каждое третье обращение находит положительное решение», - заключил Брынцалов.