РИАМО - 20 дек. Полнолуние длинной ночи или «холодное полнолуние» смогут увидеть москвичи в субботу, 22 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Декабрьская полная Луна взойдет на небе в День зимнего солнцестояния – 22 декабря. Это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года, ее продолжительность составит 17 часов. Сумерки на Москву опустятся уже в 15-58 дня, а рассветет в 8-57.

«Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния – зимнее и летнее. В день зимнего солнцестояния Солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом в Северном полушарии – наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь», – говорится в сообщении.

22 декабря продолжительность светового дня составит всего 7 часов. Для сравнения – в день летнего солнцестояния 22 июня световой день в Москве длится 17 часов 34 минуты.

Полнолуние длинной ночи также называют «холодным полнолунием». И, хотя календарная зима стартовала почти месяц назад, именно день зимнего солнцестояния знаменует приход зимы в Северном полушарии.