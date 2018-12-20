РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. В Подольске после жалобы жителя сотрудники управляющей компании «МУЖРП №5» убрали мусор возле подъезда одного из домов на улице Свердлова, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на плохую уборку мусора на улице Свердлова, у дома №1. Он отметил, что возле второго подъезда гора мусора не убиралась на протяжении десяти дней.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу уборки мусора возле подъезда одного из домов на улице Свердлова и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений управляющей компанией «МУЖРП №5» выполнены. В частности, мусор убран», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» начал работу в 2015 году. Он предназначен для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.