РИАМО - 20 дек. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг отменили штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах на территории Подмосковья, введенные весной этого года, передает корреспондент РИАМО.

Соответствующие законопроекты представил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

«Представленный проект закона разработан комитетом в связи с поступившим протестом заместителя московского межрегионального транспортного прокурора на статью 5 закона Московской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области» и предлагает признать утратившим силу пункт 5.1, наделяющий правительство Московской области полномочиями по решению вопросов осуществления регулирования в аэропортах и установления правил поведения физических лиц. Комитет предлагает принять закон за основу и в целом», - сказал Григорьев.

Вторым законопроектом вносятся изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, согласно которым отменяется административная ответственность за нарушение правил пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории Московской области, и поведения физических лиц на указанных территориях. Данная ответственность была утверждена постановлением правительства Московской области в середине апреля.

Данные законопроекты сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

В мае в аэропортах Подмосковья начали действовать новые правила поведения, введенные для того, чтобы обеспечить порядок и повысить комфорт пассажиров. Так, на территории аэропортов запретили проживать вне гостиниц более 24 часов при отсутствии билета или бронирования на рейс, также запретили осуществлять предпринимательскую деятельность без разрешения администрации аэропорта (упаковка багажа, купля-продажа).

Также было установлено, что при следовании на другой этаж с багажной тележкой, ребенком в детской коляске или на инвалидном кресле можно использовать только лифт, исключив при этом использование эскалатора и траволатора.

Помимо этого, было запрещено приставать к гражданам с предложением оказания услуг (проживание в частных гостиницах, услуги массажа, гадание). На территории аэровокзальных комплексов также запретили мыться, переодеваться и стирать в не установленных для этого местах.

В июле в Мособлдуму поступил протест заместителя московского межрегионального транспортного прокурора на статью закона «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области». Прокурор потребовал исключить из этой статьи пункт, наделяющий правительство Московской области полномочиями по решению вопросов осуществления регулирования в вокзальных комплексах и аэропортах на территории региона.