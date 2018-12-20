РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 20 дек. В подмосковном Дзержинском до конца декабря 20 контейнерных площадок оборудуют баками для раздельного сбора мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Дзержинском начнется с 1 января 2019 года с приходом единого регионального оператора по вывозу мусора. До конца декабря первые 20 городских контейнерных площадок будут оборудованы специальными баками серого и синего цвета для сухих и влажных отходов», – говорится в сообщении.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами. В регионе вводится раздельный сбор мусора. Уже подготовили 13 тысяч контейнерных площадок. В скором времени в Московской области также появятся 12 комплексов переработки и четыре предприятия термического обезвреживания отходов.