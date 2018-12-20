РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Жителей подмосковного Подольска призвали проявить бдительность и сообщать в полицию о подозрительных предметах и людях, сообщается на сайте администрации округа.

«В связи с сохраняющимися угрозами совершения в Москве и Московской области террористических актов и проведением новогодних праздничных мероприятий, антитеррористическая комиссия призывает жителей городского округа Подольск к повышению бдительности в отношении подозрительных граждан, бесхозного автотранспорта, а также оставленных вещей, которые могут быть использованы в виде закамуфлированного взрывного устройства», – говорится в сообщении.

В случае обнаружения признаков совершения террористических актов необходимо незамедлительно сообщать о них в пятый окружной отдел УФСБ по городу Москве и Московской области по телефону: 8(496)757-25-70, в УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63 или 8(496)763-02-71, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу: 8(496)755-57-98.

«Запрещается самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного предмета, трогать или перемещать его. Также нельзя заливать этот предмет жидкостями, засыпать грунтом или накрывать какими-либо материалами. Помимо этого, запрещено вблизи подозрительного предмета пользоваться электро- и радиоаппаратурой, переговорными устройствам или рацией», – заключается в материале.