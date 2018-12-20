В этот уикенд жители Московского региона смогут закупиться подарками на крупнейшей выставке-ярмарке народных промыслов «Ладья. Зимняя сказка», на новогодних ярмарках молодых дизайнеров «Ламбада» и «Эскимо-фест», посетить новую выставку в «Манеже» «Фрида Кало и Диего Ривера», а также рождественский фестиваль в «Архангельском» и зимний музыкальный фестиваль «Рождественские встречи у Чайковского» в Клину.

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ПЯТНИЦА, 21 декабря

Открытие выставки «Фрида Кало и Диего Ривера»

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Выставка «Vivalavida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний» 21 декабря открывается в Москве. Посетители смогут увидеть уникальную ретроспективу – более 90 произведений Фриды Кало и Диего Риверы, которые расскажут историю их творческого и супружеского союза. Дополнят экспозицию многочисленные фотографии и документальные фильмы о жизни и творчестве художников.

В основе картин Фриды Кало – гремучая смесь мексиканских народных мотивов и наивного искусства в духе французских модернистов, это история боли и любви, страсти и непонимания, которые сопровождали Фриду всю ее жизнь. Зрители увидят одну из самых известных работ Кало – «Сломанная колонна» (1944), ставшую манифестом ее страданий и стойкости к ударам судьбы, художественным символом силы женщины; «Автопортрет с обезьянкой», все образы которого складываются в послание: Фрида снова не верит Диего, а силы ей дают ее прошлое и те, кто к ней привязан. Она стала первым в истории художником, который обратился к теме потери ребенка — «Больница Генри Форда» (1932). На выставке также представлены все этапы творчества Диего Риверы: от увлечения постимпрессионизмом и кубизмом до реализма. Выставка будет работать до 22 февраля.

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж»

Цена: от 500 до 700 рублей

Новогодний «Ламбада-маркет»

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Хипстерская новогодняя ярмарка «Ламбада-маркет» с 21 по 23 декабря пройдет на Трехгорной мануфактуре. Как обычно, на маркете можно не только купить подарки от дизайнеров, но и развлечься. Бар «Стрелка» привезет на ярмарку пряные зимние напитки и коктейли, а около 170 магазинов и частных мастеров – аксессуары, обувь, мебель, вещи для интерьера, игрушки и книги.

Где: Москва, Трехгорная мануфактура

Цена: бесплатно

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Выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка»

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Выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка» с 19 по 23 декабря проходит в «Экспоцентре». Любители народных художественных промыслов здесь могут вдохновиться идеями талантливых мастеров, а также приобрести изделия из кожи и меха, хрусталь, керамику, лаковые шкатулки, ювелирные изделия, войлочные изделия, ярославскую майолику, текстиль, елочные украшения, сумки и еще десятки видов подарков, а также принять участие в мастер-классах для детей и взрослых.

Где: Москва, ЦВЗ «Экспоцентр»

Цена: 200 рублей

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СУББОТА, 22 декабря

Рождественский маркет «Эскимо-фест»

© страница маркета в социальной сети "ВКонтакте"

Рождественская гаражная распродажа и дизайн-маркет «Эскимо-фест» 22 и 23 декабря пройдет в центре дизайна «Артплей». В первый день ярмарки здесь можно будет найти платья, обувь и аксессуары разных брендов по низким ценам. Например, свитер Sandro за 2000 рублей, платье Topshop за 500 рублей, пальто VivienneWestwood за 3 000 рублей и многое другое. Во второй день маркета дизайнеры из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга привезут новые наряды, а также товары для дома, украшения, поясные сумки, винтаж, шарфы из кашемира и елочные игрушки.

Где: Москва, центр дизайна «Артплей»

Цена: вход свободный

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Музыкальный фестиваль «Дорога в Рождество»

Фото , официальный сайт кафедрального собора святых Петра и Павла

Фонд «Бельканто» устраивает концерт органной музыки «Рождество в Венеции». В этот раз под сводами Кафедрального Собора Петра и Павла прозвучат волшебные мелодии Вивальди, Альбинони, Беллини, Паганини. Помимо органа, в концерте можно будет услышать скрипку, маримбу, виолончель, флейту и гобой. Концерт проводится в рамках Международного фестиваля «Дорога в Рождество». Начало в 15.00.

Где: Москва, Старосадский переулок, д. 7, Кафедральный собор Петра и Павла

Цена: от 1200 рублей

Moscow Comic Con

© страница Moscow Comic Convention в социальной сети "ВКонтакте"

Фестиваль поп-культуры Moscow Comic Convention 22 – 23 декабря пройдет в КВЦ «Сокольники». Это выставка, посвященная видеоиграм, интерактивным развлечениям и передовым компьютерным технологиям. На фестивале будут устроены игровые free-to-play зоны и захватывающие турниры по таким дисциплинам, как Battlefield V, Dota 2, Hearthstone, CS:GO. Кроме того, пройдут встречи с писателями и комиксистами, блогерами и кибер-спортсменами, актерами и разработчиками игр. Можно будет увидеть стенды, посвященные киновселенным и мирам самых популярных игр, книг и сериалов.

Где: Москва, КВЦ Сокольники

Цена: от 590 рублей

Карнавальное шествие Деда Мороза в Клину

Российский Дед Мороз из Великого Устюга 22 декабря приедет с визитом на подмосковную родину елочной игрушки – Клин. В этот день Клин погрузится в особую новогоднюю атмосферу добра и веселья. Российский Дед Мороз и его клинские помощники – 12 месяцев – возглавят VIII зимний новогодний уличный карнавал. Более 30 команд участников в красочных костюмах вместе с Дедом Морозом пройдут по улицам Клина. Завершится карнавальное шествие в парке «Сестрорецкий», где наградят победителей.

Где: Московская область, Клин, ПКиО «Сестрорецкий»; Советская пл., ВК «Клинское подворье»

Цена: бесплатно

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Выставка «Волшебство новогодней игрушки»

© пресс-служба администрации Одинцовского района

Праздничная выставка «Волшебство новогодней игрушки» с 19 декабря работает в Одинцовском краеведческом музее. Здесь можно увидеть, как раньше наряжали елку. В экспозиции – советские елочные игрушки 1950-1980 годов и другие новогодние раритеты. Посетители выставки смогут увидеть героев советских мультфильмов и русских народных сказок – Ивана-Царевича, Снегурочку, хозяйку Медной горы, а также стеклянные шары, сказочные домики, ракеты, мишек, космонавтов, сов, белок, фигурки на прищепках и др. Также в музее есть уголок с наряженной елкой и чайным столом начала ХХ века.

Где: Московская область, Одинцово, Одинцовский краеведческий музей

Цена: бесплатно

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Рождественский фестиваль в «Архангельском»

© сайт музея-усадьбы "Архангельское"

Фестиваль «Два Рождества» 22-23 декабря пройдет в музее-усадьбе «Архангельское» в Красногорске. В программе – парад Санта-Клаусов, шоу барабанщиков и духовой оркестр. На три дня один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Подмосковья станет сказочной декорацией зимних праздников. Здесь заработают ярмарки, где будет много света, музыки, угощений, танцев, гуляний и традиционных зимних забав, и оригинальный елочный базар, где каждый сможет выбрать елку – классическую или необычную дизайнерскую. В этот уикенд в «Архангельском» отпразднуют европейское Рождество. В этот уикенд гостей будут встречать уличные артисты, жонглеры и мимы, сказочные эльфы, парад Санта-Клаусов, шоу барабанщиков и настоящий духовой оркестр. На главной сцене «Европейского Рождества» будут звучать венские вальсы и любимые европейские рождественские мелодии в исполнении хоровых коллективов и кавер-групп. Гостей также ждут испанское фламенко, итальянская опера, французская эстрада и оркестр волынщиков. А 6-7 января в усадьбе отпразднуют русское Рождество. Посетить фестиваль можно до 13 января.

Где: Московская область, Красногорск, музей-заповедник «Архангельское»

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 декабря

Фестиваль «Рождественские встречи у Чайковского»

© сайт музея-заповедника П.И. Чайковского

«Рождественские встречи у П. И. Чайковского» – это зимний формат Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину, который пройдет 22 и 23 декабря. Впервые в Клин приедет народная артистка России Лариса Гергиева, которая представит гала-концерт солистов Мариинского театра. В концерте 22 декабря примут участие Аскар Абдразаков, Антонина Весенина, Григорий Чернецов, Анжелика Минасова. В их исполнении позвучат арии из опер, русские романсы, песни.

Второй день будет посвящен семейной аудитории. Днем зрители увидят оперу «Приключения Кинтаро» в исполнении артистов Мариинского театра, а в 19:00 выступят один из основателей фестиваля в Клину, народный артист СССР Юрий Башмет и заслуженный артист России Михаил Пореченков. Прозвучит музыкально-литературная композиция из произведений Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Шнитке на стихи Владимира Маяковского «Облако в штанах». На территории музея-заповедника будет организована рождественская ярмарка, все гости смогут окунуться в волшебную атмосферу музыкальных сказок Чайковского.

Где: Московская область, Клин, музей-заповедник им. П.И. Чайковского

Цена: по запросу

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«Человек, место, время и снова человек»

Триллер Ким Ки Дука «Человек, место, время и снова человек», который впервые был представлен на «Берлинале 2018» в российском прокате с 20 декабря. Это история о выживании на корабле, который отправился в недельный круиз. На борту – разношерстная публика от бандитов и проституток до политиков и таинственного старика. Прямо в открытом море молодую девушку насилуют, а ее супруга выкидывают за борт. Дальше количество жертв только увеличивается.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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