РИАМО - 20 дек. В столичном парке «Зарядье» планируют создать главный вход со стороны метро «Китай-город», там новая городская площадь должна образовываться филармонией, гостиницей и самим парком, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Как вы знаете, парк «Зарядье» открытый - в нем нет заборов, и нельзя сказать, что у него есть главный вход, в отличие от парка Горького, например. В этом была задумка проекта, парк должен оставаться открытым со всех сторон, но есть важные места, как, например, со стороны Васильевского спуска, или площадь со стороны метро «Китай-город», через арки Китайгородской стены. И это пока что не завершено», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, новая городская площадь должна образовываться триадой объектов: филармонией, гостиницей и самим парком.

«С точки зрения всего ансамбля, идей, которые были с самого начала, и того, как парк должен быть интегрирован в город, это важное место», - добавил Кузнецов.

Он подчеркнул, что что в целом за прошедший год парк, как ландшафтный объект, показал свою успешность.

«Зарядье» открылось 9 сентября 2017 года в рамках празднования 870-летия Москвы. На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Там также разместили филармонию, «Парящий мост», научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.