РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 дек. Порядка 200 детей со сложными заболеваниями планируют осмотреть главные детские специалисты Подмосковья во время двадцатого «Десанта детских врачей», который пройдет 21 декабря в школе №8 в микрорайоне Кучино Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного консультативно-диагностического центра (МОКДЦД) для детей.

Юбилейный выезд в Балашиху возглавит заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова. В работе десанта примет участие и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Двадцать первого декабря планируется осмотреть около 200 детей. В диагностическом и консультационном осмотре примут участие главные детские специалисты министерства здравоохранения Московской области и ведущие врачи МОКДЦД: педиатр, ревматолог, гастроэнтеролог, невролог, эпилептолог, нефролог, эндокринолог, психолог, пульмонолог, аллерголог и инфекционист», – говорится в сообщении.

Если осмотра и рекомендаций специалистов будет недостаточно, то маленьких пациентов направят на углубленное обследование или лечение в МОКДЦД и МОНИКИ.

В ходе «Десанта» главный детский эндокринолог министерства здравоохранения Московской области Валентина Шестерикова в рамках «Школы для мам» ответит на вопросы родителей о лечении, режиме дня, правильном питании детей с сахарным диабетом. А психологи МОКДЦД научат старшеклассников школы №8 находить выходы из стрессовых ситуаций, которые возникают во время учебы в школе.

Проект «Десант врачей» организован заместителем министра здравоохранения Московской области Ириной Солдатовой и стартовал 1 ноября 2016 года в подмосковном Волоколамске, где было обследовано 130 детей из Волоколамского, Лотошинского и Шаховского районов.

В 2017 году состоялось девять десантов в городах Пушкино, Долгопрудный, Серпухов, Воскресенск Серебряные Пруды, Талдом и Реутов. В текущем году главные медицинские специалисты Подмосковья выезжали в Волоколамск, Сергиев Посад, Наро-Фоминск, Пушкино, Шатуру, Щелково, Каширу и в Пушкинский район.

Всего во время 19 выездов было осмотрено 3 145 детей, 259 из которых направлено на углубленное обследование и лечение.