РИАМО - 20 дек. Около 2,5 тысяч медицинских работников в Подмосковье, которые соответствуют ряду критериев эффективности, получают губернаторскую доплату, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В апреле текущего года была введена так называемая «губернаторская доплата» до 32 тысяч рублей для участковых терапевтов, участковых педиатров и врачей общей практики. На данный момент ее получают 2 442 специалиста системы здравоохранения региона», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Для получения данной надбавки специалист должен соответствовать ряду критериев. Например, врач должен работать не более чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1700 взрослых и, в случае с педиатрами, 800 детей.

«Также нужно выполнять ключевые показатели эффективности, в частности, 100% диспансеризация, отсутствие обоснованных жалоб и другие. Эта мера поддержки уже показала свою эффективность, значительно увеличила заработок врачей и способствовала привлечению новых специалистов в медучреждения Подмосковья», – добавил министр.

Как отметил Матвеев, в регионе также успешно реализуется подпрограмма «Социальная ипотека» по обеспечению врачей жильем, работает федеральная программа «Земский доктор» для привлечения врачей в сельскую местность.