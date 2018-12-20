РИАМО - 20 дек. Более 300 площадок для запуска салютов определили на территории Московской области, они способны вместить свыше 100 тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«Для безопасного запуска салютов и фейерверков во всех районах Подмосковья определены 306 специальных площадок, которые в общей сложности могут вместить более 100 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности новогодних и рождественских праздников в Подмосковье сотрудники МЧС России проводят профилактические обследования всех объектов, задействованных в праздничных мероприятиях, тренировки и инструктажи с персоналом. Также они проверяют точки реализации и хранения пиротехники и площадки для запуска фейерверков.

Региональное управление МЧС работает в режиме повышенной готовности. Для сокращения количества пожаров в жилом секторе большое внимание уделяется работе с населением.

В проведении профилактических рейдов в жилом секторе в период праздников будет задействовано до 50 процентов личного состава территориальных отделов надзорной деятельности и пожарно-спасательных подразделений.

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