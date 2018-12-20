РИАМО - 20 дек. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон о формировании городского округа на территории Щелковского района, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект представил депутатам глава Щелковского района Алексей Валов.

«Законопроектом предлагается объединить территории городского поселения Загорянский, городского поселения Монино, городского поселения Фряново, городского поселения Щелково, сельского поселения Гребневское, сельского поселения Медвежье-Озерское, сельского поселения Огудневское, сельского поселения Трубинское без изменения границ территории Щелковского муниципального района и наделить муниципальное образование, образованное путем вышеуказанного изменения состава территории Щелковского муниципального района, статусом городского округа Щелково», - сказал Валов.

Он отметил, что документ вступит в силу в течение десяти дней после принятия.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали 33 депутата, четверо проголосовали против.