«Большое событие для Левобережного, открывается долгожданная станция «Беломорская». Дело было непростое - на действующей линии строить станцию метрополитена, тем не менее, работы все выполнены. Сегодня можно поздравить метростроителей, жителей Левобережного и Ховрина. Станция закончена, поехали!» - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.