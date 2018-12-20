© РИАМО
, Николай Корешков
Станцию «Беломорская» между действующими станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» Замоскворецкой линии столичного метро открыли на севере Москвы.
© РИАМО
, Николай Корешков
Станция метро «Беломорская» располагается в северной части Москвы вдоль одноименной улицы у ее пересечения со Смольной улицей.
© РИАМО
, Николай Корешков
В 2011 году правительство столицы приняло решение о продлении Замоскворецкой линии метро от станции «Речной вокзал» до станции «Ховрино».
© РИАМО
, Николай Корешков
«Большое событие для Левобережного, открывается долгожданная станция «Беломорская». Дело было непростое - на действующей линии строить станцию метрополитена, тем не менее, работы все выполнены. Сегодня можно поздравить метростроителей, жителей Левобережного и Ховрина. Станция закончена, поехали!» - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
© РИАМО
, Николай Корешков
Работы по строительству участка длиной 2,9 километра начались в августе 2013 года.
© РИАМО
, Николай Корешков
Изначально на участке предполагалась станция «Беломорская», но в феврале 2014 года ее сооружение было приостановлено из-за высокой стоимости и сложности работ. Кроме того, против станции высказалась часть местных жителей.
© РИАМО
, Николай Корешков
Однако, как показали многочисленные встречи с людьми, гораздо больше местных жителей выступали за «Беломорскую».
© РИАМО
, Николай Корешков
В этой связи мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства станции и ее открытии в максимально короткий срок. Работы возобновились в сентябре 2016 года.
© РИАМО
, Николай Корешков
Новая станция существенно улучшит транспортное обслуживание жителей Левобережного и Ховрина с общим населением свыше 140 тысяч человек.
© РИАМО
, Николай Корешков
Благодаря открытию станции нагрузка на «Речной вокзал» уменьшится. В часы пик пассажирам станет комфортнее пользоваться метрополитеном.
© РИАМО
, Николай Корешков
В дизайне интерьеров станции присутствуют мотивы, ассоциирующиеся с природой Русского Севера. Полы облицованы серым «сибирским» гранитом.
© РИАМО
, Николай Корешков
Беломраморные колонны и стены напоминают о заснеженных сопках и равнинах. Подвесные потолки цвета морской волны – о Белом море.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Беломорская» на Замоскворецкой линии московского метро
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Беломорская» на Замоскворецкой линии московского метро
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Беломорская» на Замоскворецкой линии московского метро
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Беломорская» на Замоскворецкой линии московского метро
© РИАМО
, Николай Корешков
Верхняя часть путевых стен и часть потолка над путями, покрытые краской темно-синего цвета, – о полярной ночи. Светодиодные инсталляции создают иллюзию северного сияния.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Беломорская» на Замоскворецкой линии московского метро
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие станции «Беломорская» на Замоскворецкой линии московского метро
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии