РИАМО - 20 дек. Мособлдума в четверг ввела административную ответственность за воспрепятствование работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагается дополнить законопроект статьей следующего содержания - «Воспрепятствование осуществлению полномочий членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области». Воспрепятствование осуществлению полномочий влечет за собой административную ответственность, установленную законодательством Московской области», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, представляя законопроект.

Мера ответственности будет установлена позже.

В третьем чтении законопроект поддержали большинство депутатов.