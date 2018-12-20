РИАМО - 20 дек. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, согласно которому на 4% индексируются нормативы на обеспечение питанием беременных, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, кроме того, теперь можно заменить выдачу питания денежными выплатами, передает корреспондент РИАМО.

Согласно документу, предусматривается индексирование нормативов на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на 2019 год в размере 4%. Планируемая численность получателей питания превышает 246 тысяч человек. С учетом индексации расходов, субвенция из бюджета Московской области, бюджетов муниципальных районов и городских округов составит более 1,5 миллиардов рублей.

«Предлагаю принять поправку (о замене питания на денежную выплату - ред.) к закону и принять закон в целом. В настоящее время в министерстве здравоохранения разрабатывается порядок замены питания денежной выплатой», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Законопроект в третьем чтении поддержали большинство депутатов.