РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. В микрорайоне Климовск Подольска неизвестные повредили лобовое стекло припаркованной иномарки у одного из домов на улице Садовая, сообщила «РИАМО в Подольске» хозяйка машины.

«Инцидент произошел в микрорайоне Климовск у дома №22, напротив подъезда №3, по улице Садовая 16 декабря. Машина (синяя Chevrolet – ред.) стояла на парковке во дворе. Где-то в 6:00 (19 декабря – ред.) она засигналила. Однако муж никого рядом не увидел. Уже вечером, когда мы почистили лобовое стекло от снега, то увидели, что кто-то его повредил», – сказала хозяйка машины.

Она ищет очевидцев данного инцидента и просит всех, кто владеет какой-либо информацией написать ей лично в соцсети «ВКонтакте».