РИАМО - 20 дек. На подмосковные муниципалитеты возложили обязанность обеспечивать бесплатным питанием детей в областных школах-интернатах, соответствующий закон приняли в четверг депутаты Мособлдумы.

«На муниципалитет возлагаются обязанности по организации бесплатной перевозки детей, если на территории муниципалитета не обеспечена транспортная доступность образовательных организаций. Второе изменение касается бесплатного питания детей, которые обучаются и проживают в школах-интернатах, учредителем которых является Московская область», - сказала заместитель министра образования Московской области Ирина Каклюгина.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.