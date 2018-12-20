РИАМО - 20 дек. На подмосковные муниципалитеты возложили обязанность обеспечивать бесплатным питанием детей в областных школах-интернатах, соответствующий закон приняли в четверг депутаты Мособлдумы.
«На муниципалитет возлагаются обязанности по организации бесплатной перевозки детей, если на территории муниципалитета не обеспечена транспортная доступность образовательных организаций. Второе изменение касается бесплатного питания детей, которые обучаются и проживают в школах-интернатах, учредителем которых является Московская область», - сказала заместитель министра образования Московской области Ирина Каклюгина.
Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.
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