РИАМО - 20 дек. В столице в сфере потребления электроэнергии постоянно вводятся новые технологии, таким образом за пять лет город начал потреблять на 40% электричества меньше, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Москва выполняет все указы президента по экономии электрической энергии. В результате мы тратим сейчас ее на 40% меньше, чем пять лет назад. Между тем, напомню, город ежегодно вводит в строй от 7 до 9 миллионов квадратных метров недвижимости, которую надо отапливать, освещать и так далее. Расходы же электричества тем не менее становится все меньше», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете», опубликованном в четверг.

Он отметил, что такой экономии удалось достичь благодаря использованию новейших технологий.

«Например, самые большие световые арки на Тверской площади, напротив мэрии, а также на Манежной площади и в Камергерском переулке потребляют в общей сложности всего 15-20 киловатт электроэнергии. Это примерно столько же, сколько тратит квартира площадью 100 квадратных метров со всей бытовой техникой», - добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что такой же экономный подход у властей столицы не только к праздничной подсветке, но и освещению улиц, жилых домов, социальных объектов.