РИАМО - 20 дек. На территории Москвы открылись более 250 елочных базаров, где жители столицы могут купить ели и сосны к Новому году, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

«В четверг в Москве начали свою работу 267 елочных базаров, которые находятся на городских территориях. Помимо этого, конечно, многие сетевые магазины предлагают москвичам и гостям столицы приобрести живую ель на их предприятиях», - сказал Немерюк.

Он отметил, что до Нового года планируется продать более 50 тысяч елок, которые привезли в Москву из Перми, Пензы, Саратова, а также из Дании.

«Цена сопоставима с прошлым годом. Отечественные ели и сосны стоят около тысячи рублей за один метр, от 3,5 тысяч до 4 тысяч - цена на импортную продукцию. Я надеюсь, что каждый москвич сможет приобрести елку на тех елочных базарах, которые открыты в округах города Москвы», - добавил Немерюк.

По его словам, на елочных базарах москвичи также могут воспользоваться услугой доставки ели на дом.

«Для любителей купить в последний момент и с хорошей скидкой, действительно, 31 декабря - это хороший повод, чтобы это сделать», - сказал Немерюк.

Адреса елочных базаров в Москве в 2018 году. Карта>>