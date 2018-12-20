РИАМО – 20 дек. Госавтоинспекция планирует перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Также обсуждается идея о введении обязанности для водителей пересдавать теорию раз в десять лет.

«О запланированных нововведениях представители ГИБДД России рассказали в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол. Справки, которые выдаются медкомиссиями, будут переведены в электронный вид», - сказал начальник отделения экзаменационной работы Госавтоинспекции Николай Гиляков.

Законопроект о создании реестра документов уже направлен в Минюст, сведения будут передаваться в информационную систему только с согласия гражданина.

«Минздрав нас заверил, что в принципе готов предоставлять данные в электронной форме уже в следующем году», - заявил Гиляков.

С учетом того, что с нового года автошколы будут обязаны загружать свидетельства об окончании курсов в базу данных Рособрнадзора, в будущем автомобилисты на экзамен будут приходить только с паспортом.

Другая инициатива касается положения иностранных водителей. Растет число аварий с их участием, поэтому ГИБДД предложила обязать иностранцев, которые получили вид на жительство (или оформили гражданство) в России, в течение полугода поменять права на российские. Это же правило коснется и россиян, которые получили права за рубежом и вернулись на родину.

Гиляков уточнил, что не исключено, что им нужно будет пройти обучение в автошколе по сокращенной программе, но это коснется только обладателей прав категорий C и D. Иностранцев, которые временно находятся на территории страны, новое правило не коснется. Законопроект уже направлен в правительство РФ. Еще одно нововведение (поправки к закону «О безопасности дорожного движения») — запрет на открытие «автобусной» категории (D) для граждан, не имеющих стажа вождения в рамках других категорий.