РИАМО - 20 дек. Станцию «Беломорская» между действующими станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» Замоскворецкой линии столичного метро открыли на севере Москвы, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Большое событие для Левобережного, открывается долгожданная станция «Беломорская». Как говорят, на перспективных планах эта станция была обозначена еще в 60-х годах, не прошло и 60 лет, как она появилась. Появилась непросто, сначала метростроители прошли мимо «Беломорской» до «Ховрина», но жители попросили нас вернуться. Дело было непростое - на действующей линии строить станцию метрополитена, тем не менее, работы все выполнены. Сегодня можно поздравить метростроителей, жителей Левобережного и Ховрина. Станция закончена, поехали!» - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Станция метро «Беломорская» располагается в северной части Москвы вдоль одноименной улицы у ее пересечения со Смольной улицей.

В 2011 году правительство столицы приняло решение о продлении Замоскворецкой линии метро от станции «Речной вокзал» до станции «Ховрино». Работы по строительству участка длиной 2,9 километра начались в августе 2013 года. Изначально на участке предполагалась станция «Беломорская», но в феврале 2014 года ее сооружение было приостановлено из-за высокой стоимости и сложности работ. Кроме того, против станции высказалась часть местных жителей.

Однако, как показали многочисленные встречи с людьми, гораздо больше местных жителей выступали за «Беломорскую». В этой связи мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства станции и ее открытии в максимально короткий срок. Работы возобновились в сентябре 2016 года.

Новая станция существенно улучшит транспортное обслуживание жителей Левобережного и Ховрина с общим населением свыше 140 тысяч человек. Благодаря открытию станции нагрузка на «Речной вокзал» уменьшится. В часы пик пассажирам станет комфортнее пользоваться метрополитеном.

Как уточняется в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы, ширина платформы составляет 10 метров. Кассовый зал с платформой связан двумя парами эскалаторов. Для маломобильных пассажиров предусмотрены три лифта. В оформлении фасадов наземных сооружений станции использован зеленый цвет, характерный для Замоскворецкой линии.

«В дизайне интерьеров станции присутствуют мотивы, ассоциирующиеся с природой Русского Севера. Полы облицованы серым «сибирским» гранитом. Беломраморные колонны и стены напоминают о заснеженных сопках и равнинах. Подвесные потолки цвета морской волны – о Белом море. Верхняя часть путевых стен и часть потолка над путями, покрытые краской темно-синего цвета, – о полярной ночи. Светодиодные инсталляции создают иллюзию северного сияния", - добавляется в материале.

Платформу станции украшают мозаичные панно с изображением достопри­мечательностей Поморья – Соловецкого и Валаамского монастырей, ансамбля Кижи, суровых северных пейзажей.