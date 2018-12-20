РИАМО - 20 дек. Депутаты Мособлдумы поддержали в четверг преобразование ГУП «Мострансавто» в акционерное общество, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается утвердить условия приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто». ГУП преобразуется в акционерное общество», - заявил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, представляя законопроект.

В пояснительном материале уточняется, что уставной капитал организации составляет 21,4 миллиарда рублей.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

В течение года Минмособлимуществом проведены подготовительные мероприятия к преобразованию «Мострансавто»: осуществлена инвентаризация имущества унитарного предприятия, оформлены права на земельные участки и объекты недвижимого имущества, определен перечень объектов, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса, а также проведен аудит финансово-экономической деятельности предприятия.

Акции предприятия останутся в собственности Московской области.

«Мострансавто» – один из крупнейших перевозчиков Подмосковья, который осуществляет 63% всех областных перевозок по 1298 маршрутам. Предприятие обеспечивает передвижение 550 миллионов человек в год. В автопарке «Мострансавто» более 5 тысяч автобусов, а деятельность предприятия в регионе обеспечивают более 19 тысяч человек.