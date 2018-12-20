РИАМО - 20 дек. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг согласовали кандидатуру Вадима Хромова на должность заместителя председателя правительства Московской области, передает корреспондент РИАМО.

«Губернатор Московской области внес на согласование кандидатуру Хромова Вадима Валериановича. Вадим Валерианович с 2013 года работает в правительстве Московской области. Прошу поддержать представленную кандидатуру», - сказал постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев, представляя Хромова.

Данную кандидатуру поддержали 38 депутатов, двое проголосовали против.