РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Спортсменки из Люберец заняли призовые места на Кубке физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия», сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

Кубок ЦС ФСОП «Россия» в групповых упражнениях по художественной гимнастике прошел с 17 по 19 декабря в Пензе. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов.

«Обучающиеся Люберецкой спортшколы олимпийского резерва заняли призовые места. Первое место в третьем юношеском разряде завоевали Евгения Захарова, Валерия Фокина, Александра Жерихина, Дарья Атланова и Арина Ляшина», – говорится в сообщении.

Второе место во втором юношеском разряде получили Амелия Лищенко, Кристина Городецкая, Маргарита Ежова, Алиса Селифанова и Виктория Синяева.

Первое место в третьем взрослом разряде заняли Виктория Попова, Анна Шилина, Елизавета Мелихова, Анастасия Сазонова, Ангелина Малышева.