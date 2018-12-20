РИАМО - 20 дек. В Адресную инвестиционную программу столицы включили строительство компенсационного дома в поселении Рязановское для дольщиков трех проблемных домов в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Затраты на строительство компенсационного дома для дольщиков трех проблемных объектов в новой Москве включены в Адресную инвестиционную программу города Москвы (АИП). Соответствующее постановление (№1633-ПП) выпущено 18 декабря 2018 года», - отметила исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Компенсационный жилой дом построят для граждан, которые приобрели квартиры в проблемных объектах по адресам: городской округ Щербинка, улица Овражная, владение 3-8, корпус 3, улица Мостотреста, владение 7 и поселение. Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес.

Для строительства нового дома городом подобран земельный участок по адресу: поселение Рязановское, поселок Фабрики имени 1 Мая.

Пятова отметила, что сейчас правительство Москвы проводит мероприятия по формированию границ земельного участка, где будет построен компенсационный жилой дом. Оформить земельный участок на городского заказчика планируется в I квартале 2019 года.

«Проект компенсационного дома будет формироваться с учетом приобретенных гражданами квадратных метров в проблемных объектах», – пояснила она.

На сегодняшний день, согласно дорожной карте, ввод компенсационного дома в эксплуатацию намечен на II квартал 2021 года.