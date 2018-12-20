РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 дек. Бесплатное новогоднее представление для детей пройдет в молодежном центре подмосковного Дзержинского 22 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Уже совсем скоро мы сможем окунуться в атмосферу кружащихся за окном снежинок, хрустящего снега и разноцветных огоньков гирлянды. Наши маленькие друзья, мы приглашаем вас прикоснуться к волшебству Нового года. Уже в эту субботу, 22 декабря, в молодежном центре «Лидер» пройдет захватывающее новогоднее представление, которое поможет вам погрузиться в атмосферу праздника», – говорится в сообщении.

Представление «Новый год в сказочном лесу» начнется в 11:00. Все дети получат сладкие подарки. Вход свободный.

Молодежный центр «Лидер» находится по адресу: Дзержинский, улица Лермонтова, дом №42.