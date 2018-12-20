РИАМО - 20 дек. Новую должность - управляющего делами губернатора и правительства Московской области - утвердили в ходе заседания Мособлдумы в четверг, передает корреспондент РИАМО.

«Законопроектом предлагается утвердить новую государственную должность Московской области - управляющий делами губернатора Московской области и правительства Московской области», - сказал постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев.

Он отметил, что также законопроектом устанавливаются его полномочия.

Данный законопроект поддержали большинство депутатов в трех чтениях.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту закона, принятие проекта данного документа не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области.