РИАМО - 20 дек. Журналисты и фотографы со всего мира начали собираться в Центре международной торговли в Москве на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая начнется в 12:00, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Все представители средств массовой информации проходят проверку при входе в конгресс-центр. Многие журналисты пришли с табличками и плакатами, на которых написаны их родные регионы.

«Это бубен, он настоящий, орнамент нанесен. Мы с коллегами чуть-чуть творчества приложили, доработали его, сделали ярким, добавили ленточки, перышки, колокольчики, я думаю, что глава государства оценит, и нам удастся задать вопрос. Спрашивать буду о развитии малых городов Сибири, которые сегодня полностью зависят от добычи полезных ископаемых», - сказала главный редактор медиахолдинга «Западная Сибирь» из Югры Светлана Фазылова.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008-го по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент ответил на 106 вопросов. Тогда аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордные 1702 журналиста.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина прошла 14 декабря, президент отвечал на вопросы почти четыре часа. В этом году пресс-конференция российского лидера станет четырнадцатой по счету.