РИАМО – 20 дек. В Москве автомобилям такси, у которых нет специального полиса ОСАГО, намерены запретить работать на улицах, сообщает ТАСС.

Замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин отметил, что в столице намерены отслеживать наличие у такси специальных полисов ОСАГО. Для этого Дептранс, столичная Госавтоинспекция и Российский союз автостраховщиков предполагают создать единую онлайн-систему.

«Мы разрабатываем эту систему с Российским союзом автостраховщиков, чтобы они предоставили нам доступ к базам данных страховых компаний. Надеюсь, что в 2019 году эта работа закончится», - сказал Пронин.

Он пояснил, что так столичные власти смогут отслеживать наличие нужного полиса у такси и передавать его в диспетчерские агрегаторов. Водители, у которых нет нужного полиса, получат предупреждение, а при систематическом нарушении агрегаторам порекомендуют отключать такие автомобили от системы доступа к заказам.