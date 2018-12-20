РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 дек. В микрорайоне Кузнечики Подольска вандалы вырубили сосны на улице Академика Доллежаля и на бульваре 65-летия Победы, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница округа.

«В микрорайоне Кузнечики 19 декабря неизвестные вандалы срубили сосну, посаженную жителями во дворе дома №5, корпус 1 по улице бульвар 65-летия Победы. После публикации этой информации в соцсетях ее нашли около дома №29 по улице Академика Доллежаля. Видимо, нарушитель испугался и выкинул ее. Причем в лифте третьего подъезда данного дома жители видели иголки», – сказала жительница.

Она добавила, что это не единичный случай. Так, на днях неизвестные срубили сосну и во дворе домов №№29, 31 и 33 по улице Академика Доллежаля.

Незаконная вырубка деревьев запрещена и может грозить нарушителям серьезным штрафом, а в случае, если вандалы срубили дерево в лесу, то придется выплатить и ущерб, причиненный лесному фонду. Его сумма зависит от породы, диаметра и высоты дерева. Причем в декабре и январе ущерб рассчитывают в двукратном размере.