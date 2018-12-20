РИАМО - 20 дек. В столице несовершеннолетний после замечания сотрудника полиции о курении в общественном месте распылил ему в лицо газ из баллончика, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В 15:40 сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних обратил внимание на подростка, который курил в общественном месте. Полицейский сделал ему замечание. После этого подросток распылил в лицо сотруднику газ из аэрозольного баллончика. Инспектор был вынужден обратиться в травмпункт за медицинской помощью», - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в среду, 19 декабря.

Он добавил, что в настоящее время на отца несовершеннолетнего составлены соответствующие административные материалы. Проводится проверка.