РИАМО - 20 дек. На рассмотрение Московской городской думы внесли законопроект о повышении штрафа за неоплату парковки с 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного парламента.

Законопроект был внесен комиссией Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.

«Законопроектом предлагается установить административный штраф за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в размере 5 тысяч рублей», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время, согласно Кодексу города Москвы об административных правонарушениях, штраф за неоплату парковки составляет 2,5 тысячи рублей. По мнению авторов закинициативы, это «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности». Кроме того, существующий размер штрафа несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас стоимость стоянки на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей (от 40 до 380 рублей в час с 08:00 до 21:00 и 200 рублей в час с 21:00 до 08:00), в капитальном паркинге - от 1200 до 14400 рублей (от 50 до 600 рублей в час). При этом парковки востребованы среди водителей.

Таким образом, поясняется в записке, повышение размера штрафа обеспечит соразмерность со стоимостью платы за парковку.

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