РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 дек. В микрорайоне Климовск Подольска установили световые композиции «Башни мира» и световые шары, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«У дома №11/1 по улице Ленина в микрорайоне Климовск в настоящее время установлена световая композиция «Башни мира», также на круговом движении при въезде в Климовск были установлены световые шары», – говорится в сообщении.

В микрорайоне Климовск подрядные организации активно убирают также территории от снега. Всего с начала зимы с дорог микрорайона было вывезено более 1 тысячи кубометров снега.