РИАМО - 20 дек. Соединенные Штаты Америки внесли в «украинский» санкционный список четыре российские компании и 18 человек, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В списке фигурируют россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери», - говорится в сообщении.

В данном списке значатся 15 сотрудников ГРУ, а также Борис Антонов, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Анатолий Ковалев, Николай Козачек, Артем Малышев, Виктор Нетышко, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, которых в Штатах называли «хакерами» из российской военной разведки.

В тоже время США планируют через 30 дней отменить ограничительные меры в отношении En+, «Русала» и «Евросибэнерго».

США и Евросоюз вводят санкции в отношении России с 2014 года. Ограничения затрагивают как отдельные физические и юридические лица, так и целые сектора российской экономики.

Отношения РФ и стран Запада осложнились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел санкции. В августе 2014 года Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что общение с Россией на языке санкций контрпродуктивно.