РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 дек. Администрация Красногорска в суде будет добиваться от застройщика «Облторгуниверсал» строительства школы на 550 мест в микрорайоне «Спасский мост», объект предусмотрен дополнительным соглашением к инвестиционному контракту, сообщила начальник управления градостроительной деятельности администрации Марина Киян.

«В прошлом году (2017 – ред.) было подписано дополнительное соглашение к инвестиционному контракту с застройщиком «Облторгуниверсал», в соответствии с которым до конца 2019 года должна была быть построена школа в микрорайоне «Спасский мост» на 550 учащихся с блоком хореографической направленности на 80 человек», – сказала Киян.

По ее словам, застройщик разработал проектную документацию на строительство этой школы, получил положительное заключение строительной экспертизы. Но к строительно-монтажным работам, которые должен был начать в сентябре 2019 года, не приступил и не получил разрешение на строительство.

«Администрацией горокруга с сентября 2018 года велась претензионная работа, и до конца года будет подано заявление в суд об обязании застройщика достроить эту школу», – отметила Киян.